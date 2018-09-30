"Авангард" обменял Файзуллина в "Амур"

"Авангард" на своем официальном сайте объявил об обмене нападающего Данила Файзуллина в "Амур". В обратном направлении отправился форвард Матвей Заседа.

В прошедшем сезоне Заседа набрал 43 (10+33) очка в 52 матчах за команду МХЛ "Амурские тигры". В текущем регулярном чемпионате МХЛ на счету Заседы 9 (4+5) очков в 3 матчах.

– Для нападающего крайне важно регулярно получать игровую практику, – отметил президент ХК "Авангард" Максим Сушинский. – У Файзуллина в Хабаровске будет больше возможности проявить себя, мы благодарим Данила за работу и желаем успехов. Заседа – 19-летний перспективный форвард, который в системе нашего клуба начнет выступать в составе команды МХЛ "Омские Ястребы". Тренеры будут внимательно следить за его игрой, для попадания в основу "Авангарда" Матвею необходимо много и упорно работать. Задатки результативного нападающего у него есть, теперь все зависит только от самоотдачи игрока.