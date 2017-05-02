"Авангард" обменял Бурдасова в ЦСКА на Кугрышева и Кошелева

Как и сообщал "СЭ", "Авангард" обменял Антона Бурдасова в ЦСКА, в обратном направлении последовали Дмитрий Кугрышев и Семен Кошелев, информирует пресс-служба омского клуба. Контракт Кугрышева рассчитан на один год, Кошелева – на три.

27-летний Кугрышев в прошедшем сезоне провел 54 матча, в которых набрал 26 (12+14) очков. 21-летний Кошелев выиграл с "Красной Армией" Кубок Харламова. В составе ЦСКА он провел 10 матчей, в которых набрал 20 (11+9) очков.

25-летний Бурдасов в прошедшем сезоне провел 46 матчей, в которых набрал 31 (21+10) очко.