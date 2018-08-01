"Авангард" не будет играть в Мытищах. Красноярск - наиболее вероятный вариант

Представители "Авангарда", лишившиеся домашней площадки из-за аварийного состояния "Арены-Омск", осмотрели "Арену-Мытищи". После осмотра было принято решение отказаться от временного выступления в подмосковном городе по причине занятости раздевалок другими командами.

Вторая причина – соседство с баскетбольным клубом "Химки", имеющим договор с этой ареной. Монтаж и демонтаж хоккейной коробки занимает продолжительное время, более одного дня, а домашние матчи "Авангарда" и "Химок" пересекаются между собой с разницей в один день.

На сегодняшний день наиболее вероятным вариантом местом домашних матчей омской команд остается Красноярск и новый ледовый дворец "Платинум Арена". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

"Авангард" на этой неделе планирует определиться с домашней ареной на сезон 2018/19 //

"Авангард" выбирает домашнюю арену между Мытищами и Красноярском