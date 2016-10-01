"Авангард" нанес поражение "Трактору"

"Авангард" на своем льду победил челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи прервали серию из трех поражений подряд.

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"Авангард" (Омск) – "Трактор" (Челябинск) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Лемтюгов – 3 (Кулик, Зубов), 12:23 – 1:0. Паршин – 3 (бол., Зубов, Густафссон), 28:46 – 2:0. Шаров – 2 (Бородкин, Зиновьев), 49:23 – 2:1. Пестушко – 3 (п.в.), 59:41 – 3:1.

Вратари: Фурх – Демченко (59:07 – 59:41).

Штраф: 8 – 16.

Броски: 21 (11+8+2) – 36 (4+16+16).

Судьи: Белов, Конц.

1 октября. Омск. "Арена Омск".