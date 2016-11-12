"Авангард" нанес поражение "Спартаку"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" на своем льду обыграл "Спартак" – 3:2. Отметим, что красно-белые в течение минуты сравняли счет, но на шесть с половиной минут до конца третьего периода Максим Пестушко установил окончательный счет. Для хозяев эта победа стала третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Спартак" (Москва) – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Бурдасов - 7 (бол., Кучерявенко), 9:51 - 1:0. Анелев - 3 (Лемтюгов, Юньков), 23:49 - 2:0. Хегстрем - 1 (Никонцев, Васильев), 38:01 - 2:1. Гилрой - 6 (Хегстрем, Глазачев), 38:59 - 2:2. Пестушко - 7 (Хохряков, Мартынов), 53:38 - 3:2.

Вратари: Фурх - Беспалов (59:56).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 24 (9+9+6) - 20 (8+9+3).

Судьи: Соин, Франо.

12 ноября. Омск. "Арена Омск".