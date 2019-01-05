"Авангард" нанес "Нефтехимику" восьмое поражение подряд

"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил "Нефтехимик" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Михаил Фисенко.

"Нефтехимик" потерпел восьмое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Авангард" (Омск) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Медведев - 6 (Зернов, Широков), 10:49 - 0:1. Шиксатдаров - 4 (мен.), 16:23 - 1:1. Фисенко - 3 (Тальбо), 43:03 - 1:2.

Вратари: Ежов (59:47) - Бобков.

Штраф: 31 - 12.

Броски: 21 (2+6+13) - 35 (16+10+9).

Судьи: Раводин, Соин.

5 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".