"Авангард" начал сбор в Финляндии

"Авангард" отправился на сбор в Финляндию, информирует официальный сайт клуба. Команда с 28 июля по 9 августа будет тренироваться в городе Рованиеми. 4 и 6 августа запланированы контрольные матчи с местным клубом "РоКи".



На сбор поехал 31 хоккеист:



Вратари: Игорь Бобков, Карри Ряме, Олег Шилин



Защитники: Максим Березин, Алексей Бондарев, Илья Дервук, Егор Мартынов, Евгений Медведев, Виталий Меньшиков, Максим Минеев, Никита Пивцакин, Вилле Покка, Максим Чудинов



Нападающие: Ансель Галимов, Дмитрий Жукенов, Денис Зернов, Антон Ковалёв, Семён Кошелев, Артём Манукян, Илья Михеев, Александр Пережогин, Кирилл Петров, Валентин Пьянов, Никита Самохвалов, Кирилл Семенов, Андрей Стась, Юхан Сундстрем, Данил Файзуллин, Михаил Фисенко, Сергей Широков, Александр Яремчук