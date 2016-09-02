"Авангард" на выезде обыграл "Витязь"

Омский "Авангард" нанес поражение в Подольске местному "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для омичей эта победа стала четвертой в сезоне. "Витязь" в трех матчах выиграл один раз.

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"Витязь" (Подольск) – "Авангард" (Омск) – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Пережогин – 3 (Пьянов, Бурдасов), 4:35 – 0:1. Бурдасов – 1 (Пьянов, Фищенко), 37:21 – 0:2. Копейкин – 4 (бол., Семенов, Кемпе), 39:53 – 1:2. Михеев – 1 (Паршин), 57:35 – 1:3. Афиногенов – 3 (бол.), 59:13 – 2:3.

Вратари: Сятери – Шилин (Фурх, 40:00, 58:01 – 58:08, 58:30 – 59:13, 59:18).

Штраф: 14 – 12.

Броски: 11 (3+7+1) – 34 (10+14+10).

Судьи: Оленин, Рогачев.

2 сентября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".