"Авангард" на выезде обыграл "Торпедо"

"Торпедо" уступило "Авангарду" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Пивцакин, Сергей Широков, Андрей Стась и Кирилл Петров. У хозяев отличились Михаил Смолин и Михаил Орлов.

"Авангард" набрал 44 очка и занимает второе место в Восточной конференции. У "Торпедо" 36 очков и седьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Авангард" (Омск) - 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Голы: Пивцакин - 2 (бол., Столберг, Деарне), 7:11 - 0:1. Смолин - 1 (Паршин, Семин), 19:50 - 1:1. Широков - 14, 41:08 - 1:2. Стась - 2 (Медведев), 47:00 - 1:3. Орлов - 2 (Ильин), 53:10 - 2:3. Петров - 5 (п.в., Деарне), 59:50 - 2:4.

Вратари: Галимов (59:04 - 59:50) - Бобков.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 21 (12+3+6) - 46 (17+16+13).

Судьи: Наумов, Франо.

19 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный"

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