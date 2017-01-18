"Авангард" на выезде обыграл "Магнитку"

Магнитогорский "Металлург" на своем льду уступил омскому "Авангарду" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:5. Омичи набрали 99 очков и отстают от лидирующей "Магнитки" на 8 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" Мг (Магнитогорск) - "Авангард" (Омск) - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Пестушко - 12 (Зубов, Медведев), 8:04 - 0:1. Тимкин - 7 (Филиппи), 13:24 - 1:1. Лаута - 1 (бол., Григорьев, Медведев), 22:19 - 1:2. Косов - 3 (Дронов, Семин), 27:31 - 2:2. Михеев - 8 (бол., Медведев), 41:08 - 2:3. Бурдасов - 14 (Кучерявенко), 41:44 - 2:4. Зарипов - 14 (Антипин, Мозякин), 51:55 - 3:4. Лемтюгов - 16 (п.в.), 59:44 - 3:5.

Вратари: Самсонов (58:06 - 59:44) - Шилин.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 37 (14+14+9) - 45 (17+15+13).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

18 января. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Трансляция матча