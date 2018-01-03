"Авангард" на выезде обыграл "Куньлунь"

"Авангард" в гостях одержал победу над "Куньлунем" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для омичей эта победа стала второй в шести последних играх. Пекинцы за аналогичный период потерпели три поражения при трех выигранных встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Авангард" (Омск) - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Медведев - 10 (Михеев, Семенов), 10:54 - 0:1. Файзуллин - 2 (Галимов), 11:39 - 0:2. Файзуллин - 3 (Галимов, Стась), 39:00 - 0:3. Михеев - 14, 59:54 - 0:4.

Вратари: Хелльберг - Шилин.

Штраф: 18 - 2.

Броски: 32 (6+14+12) - 45 (19+9+17).

Судьи: Фатеев, Цыплаков.

3 января. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.