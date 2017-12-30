"Авангард" может назначить нового главного тренера 31 декабря

Генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев сказал, что назначение нового главного тренера команды может состояться 31 декабря. 29 декабря клуб из Омска прекратил сотрудничество Андреем Скабелкой, который работал с командой с марта 2017 года.

- Нового главного тренера, возможно, назначим завтра, но точно не сегодня, - цитирует ТАСС Шалаева.

По информации "СЭ", исполняющим обязанности главного тренера "Авангарда" будет назначен Герман Титов.

На данный момент "ястребы" занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка после 46 матчей.

Падение омского ястреба: "Авангард" снова выгнал главного тренера