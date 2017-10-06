"Авангард": "Может ли ночная эвакуация выбить нас из колеи? Без шансов"

"Авангард" в Твиттере отреагировал на информацию о том, что ночью команду эвакуировали из гостиницы в Уфе из-за угрозы минирования. Клуб отметил, что это не может выбить команду из колеи в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева", выложив картинку из фильма "Коммандо" с известным голливудским актером Арнольдом Шварценеггером.

"Вы спрашиваете, может ли выбить из колеи ночная эвакуация? Без шансов", – говорится в сообщении "Авангарда".

Напомним, ранее стало известно, что хоккеистов омского клуба ночью на полтора часа эвакуировали из гостиницы в Уфе из-за угрозы минирования.

Матч "Салават Юлаев" – "Авангард" состоится сегодня, 6 октября. Начало запланировано на 17.00 по московскому времени.