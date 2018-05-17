"Авангард" могут возглавить Скудра или Витолиньш

Как стало известно "СЭ", 21 мая на совете директоров "Авангарда" будут обсуждаться две кандидатуры на пост главного тренера.

Команду из Омска могут возглавить Петерис Скудра или Харийс Витолиньш. По данным источника, у руководства "Авангарда" пока нет единого мнения относительно данных кандидатур.

Напомним, Скудра в течение пяти лет возглавлял "Торпедо". Витолиньш последние два года помогал Олегу Знарку в СКА и в сборной.