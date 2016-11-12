"Авангард" и "Спартак" устроили перепалку в твиттере

Официальные твиттеры "Авангарда" и "Спартака" вступили в шуточную перепалку в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ. Началось все с превью к матчу на странице красно-белых. "Авангард" ответил "раскачаем этот вечер" и прикрепил gif-изображение с качающим головой ястребом ("ястребы" - прозвище команды).
@spartak_hc can't wait. Раскачаем этот вечер! #АвангардСпартак pic.twitter.com/kO8HT7YX6e– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 12 ноября 2016 г.
"Спартак" напомнил, что по московскому времени еще утро, на что "Авангард" опубликовал изображение спящей свиньи. Напомним, что в среде болельщиков "свиньями" традиционно называют "Спартак".
@spartak_hc утро? Смотрите матч не проспите! 😜 pic.twitter.com/DiePUiFq9Q– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 12 ноября 2016 г.
После этого команды обменялись серией подобных изображений: жареная на гриле птица, гора птичек из игры Angry Birds, засыпающих свинью, бегущие в панике цыплята, поросята, катающие мячик и бегающая за лазерной указкой курица.
@hcavangardomsk традиционная птичка для вас pic.twitter.com/MinDMCsWZ1– HC Spartak Moscow (@spartak_hc) 12 ноября 2016 г.
@spartak_hc иногда птичек бывает слишком много. Оценивайте свои силы адекватно 😉 pic.twitter.com/OV781csL8N– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 12 ноября 2016 г.
@hcavangardomsk 🐓🐓🐓 pic.twitter.com/G9mfwNxmmO– HC Spartak Moscow (@spartak_hc) 12 ноября 2016 г.
@spartak_hc некоторые вещи у вас получаются лучше pic.twitter.com/y7m6nlK1JS– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 12 ноября 2016 г.
@hcavangardomsk шайбу потеряли? pic.twitter.com/ITuNOvbK6o– HC Spartak Moscow (@spartak_hc) 12 ноября 2016 г.
Матч "Авангард" - "Спартак" состоится сегодня, начало - в 14.00 по московскому времени.