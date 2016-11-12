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"Авангард" и "Спартак" устроили перепалку в твиттере

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Официальные твиттеры "Авангарда" и "Спартака" вступили в шуточную перепалку в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ. Началось все с превью к матчу на странице красно-белых. "Авангард" ответил "раскачаем этот вечер" и прикрепил gif-изображение с качающим головой ястребом ("ястребы" - прозвище команды). 

"Спартак" напомнил, что по московскому времени еще утро, на что "Авангард" опубликовал изображение спящей свиньи. Напомним, что в среде болельщиков "свиньями" традиционно называют "Спартак".

После этого команды обменялись серией подобных изображений: жареная на гриле птица, гора птичек из игры Angry Birds, засыпающих свинью, бегущие в панике цыплята, поросята, катающие мячик и бегающая за лазерной указкой курица.

Матч "Авангард" - "Спартак" состоится сегодня, начало - в 14.00 по московскому времени. 

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