"Авангард" и Правительство Омской области создадут рабочую группу по развитию хоккея в регионе

Как сообщает портал Правительства Омской области, будет создана рабочая группа по развитию хоккея в регионе совместно с ХК "Авангард". Такое решение принято сегодня на совещании по вопросам сотрудничества регионального кабинета министров и хоккейного клуба.

Руководитель Омской области Александр Бурков и председатель Совета директоров "Авангарда" Александр Крылов договорились совместно вести работу, направленную на системное и массовое развитие хоккея в регионе. Стороны планируют не только развивать профессиональный спорт, оказывая поддержку омской хоккейной команде, но и заниматься развитием детского хоккея.

Первое организационное заседание рабочей группы должно состояться уже в июле. Каждая из сторон определит своих официальных представителей, ответственных за координацию этой работы.