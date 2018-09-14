"Авангард" готов оплатить лечение журналиста, которого избили на матче в Балашихе

"Авангард" на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу инцидента на матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (2:1 Б). В среду на игре в Балашихе, где проводит свои домашние встречи омская команда, на журналиста Sports.ru Александра Головина напали болельщики "ястребов". "Авангард" готов оплатить лечение журналиста.

– Омск – город, где любят хоккей и всегда прекрасно относятся к любителям хоккея из других городов. Все знают, в какой непростой ситуации оказался наш клуб. Надо отдать должное нашим болельщикам – первая домашняя серия показала, что команду в Балашихе ждет мощная поддержка.



К сожалению, один из первых топовых матчей "Авангарда" на новой арене – против "Ак Барса" – был омрачен неприятным инцидентом. Сейчас не хочется искать виновных, этим уже занимается полиция. Скажем одно – мы против насилия. Поэтому всегда будем помогать пострадавшим.



Клуб готов оплатить лечение Александра Головина, а для того, чтобы он смог сам увидеть, как любят хоккей и гостей города в Омске, приглашаем журналиста на "Зимнюю классику". Все расходы по перелету и проживанию берем на себя. Ну и, конечно, ждем снова в Балашихе! – говорится в заявлении "Авангарда".

На матче КХЛ в Балашихе избили журналиста