"Авангард" дома уступил "Йокериту", потерпев четвертое поражение подряд

"Авангард" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Йокериту" (1:3). Финская команда во второй раз в истории (в семи играх) победила омичей.

Для "ястребов" это четвертое поражение подряд (третье - дома). Для "Йокерита" это вторая победа в семи последних встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Н. Йенсен - 10 (О`Нилл), 15:12 - 0:1. Пильстрем - 5 (Мяки, Й.Б. Йенсен), 22:49 - 0:2. Перселл - 1, 23:11 - 1:2. О`Нилл - 11 (Толванен), 30:25 - 1:3.

Вратари: Фурх (59:49) - Рамо.

Штраф: 22 - 4.

Броски: 24 (7+9+8) - 34 (8+20+6).

Судьи: Сидоренко, Соин.

3 ноября. Омск. "Арена Омск".