"Авангард" дома проиграл "Ак Барсу"

"Авангард" на своем поле в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме уступил "Ак Барсу". Победную шайбу забросил защитник Альберт Яруллин, на счету форварда казанцев Дмитрия Обухова две передачи. Для "Ак Барса" это четвертая победа подряд.

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"Авангард" (Омск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Бут - 1 (Хохряков), 6:44 - 1:0. Захарчук - 1 (Обухов), 22:15 - 1:1. Малыхин - 10 (бол., Эллиотт, Обухов), 27:22 - 1:2. Пьянов - 5 (Медведев), 39:16 - 2:2. Яруллин - 2 (Лукоянов, Ткачев), 61:19 - 2:3.

Вратари: Фурх - Гарипов.

Штраф: 12 - 4.

Броски: 30 (13+8+8+1) - 33 (3+19+10+1).

Судьи: Белов, Гофман.

26 ноября. Омск. "Арена Омск".