"Авангард" дома победил "Медвешчак"

"Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Медвешчак" – 4:1. Решающую шайбу забросил нападающий Дерек Рой. Хорватский клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - "Медвешчак" (Загреб) - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Пережогин - 6 (Рой), 2:46 - 1:0. Хедберг - 1 (Болдюк), 15:28 - 1:1. Рой - 1, 39:50 - 2:1. Михеев - 2 (Густафссон, Паршин), 49:39 - 3:1. Глухов - 2 (Кутейкин, Пьянов), 55:55 - 4:1.
Вратари: Фурх - Тэйлор.
Штраф: 2 - 2.
Броски: 44 (9+24+11) - 38 (11+21+6).
Судьи: Беляев, Комаров.
13 сентября. Омск. "Арена Омск".