"Авангард" дома победил "Барыс"

"Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над "Барысом" - 3:1. Автором решающей шайбы стал нападающий Денис Паршин. Омский клуб одержал третью победу подряд на старте сезона, в то время как астанинцы проиграли третий раз кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Барыс" (Астана) - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Пестушко - 1 (Пережогин), 27:16 - 1:0. Паршин - 1 (Кутейкин), 33:53 - 2:0. Лемтюгов - 1 (Паршин, Анелев), 50:01 - 3:0. Боченски - 1 (Кучин, Доус), 59:06 - 3:1.

Нереализованный буллит: Паршин (6:35, Авангард).

Вратари: Фурх - Колесник (59:15).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 28 (9+12+7) - 22 (8+6+8).

Судьи: Беляев, Ержабек.

27 августа. Омск. "Арена Омск".