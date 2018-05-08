"Авангард" договорился с Вилле Покка

"Авангард" договорился с защитником Вилле Покка о подписании контракта сроком на один сезон, сообщает официальный сайт омского клуба.

Последние четыре года 23-летний финн провел в системах "Чикаго" и "Оттавы". В текущем сезоне Покка выступал в АХЛ за "Рокфорд" и "Белльвилль", сыграл 69 матчей и набрал 33 (7+26) очка.

Отметим, что ранее Покка становился чемпионом Финляндии с "Кярпятом" и серебряным медалистом чемпионата мира-2016.

В данный момент Покка принимает участие в чемпионате мира в Дании.

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