"Авангард" больше не планирует обменов в этом сезоне

Генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев высоко оценил подписание контрактов с защитниками Виталием Меньшиковым и Михаилом Григорьевым. По его словам, клуб больше не планирует совершать обмены до закрытия трансферного окна.

- В преддверии плей-офф нам необходимо усилить глубину линии обороны, - приводит пресс-служба омичей слова Шалаева. - Кроме того, эти обмены актуальны для нашей команды, поскольку в списке травмированных находятся защитники Илья Дервук и Юнас Анелев. Наши новички - опытные мастера, каждый из них способен проявить себя не только в защите, но и в нападении.

Меньшиков - жесткий, силовой игрок, может побороться за шайбу на пятачке и у бортов, постоять за партнеров по команде. Григорьев обладает хорошим катанием и пасом, может подключиться в атаку. Уже к 25 декабря хоккеисты должны присоединиться к "Авангарду". Больше никаких обменов наш клуб не планирует.

Меньшиков из "Сибири" и Григорьев из "Адмирала" перешли в "Авангард"