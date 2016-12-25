"Авангард" без Канарейкина победил "Трактор"

"Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Трактор". В составе омичей по два очка набрали нападающие Максим Пестушко (1+1) и Михаил Юньков (0+2). Отметим, что "Авангард" играл без дисквалифицированного на эту встречу наставника Федора Канарейкина.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) – "Трактор" (Челябинск) – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Хохряков - 4 (Бут), 21:37 - 1:0. Пестушко - 10 (Юньков), 23:38 - 2:0. Михеев - 6 (Пестушко, Юньков), 41:07 - 3:0. Белов - 6 (Шинин), 42:50 - 3:1.
Вратари: Фурх - Демченко.
Штраф: 14 - 8.
Броски: 37 (11+16+10) - 35 (9+12+14).
Судьи: Кулаков, Наумов.
25 декабря. Омск. "Арена Омск".