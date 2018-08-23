"Авангард" анонсировал форму на новый сезон

Пресс-служба омского "Авангарда" презентовала видео-анонс формы команды на новый сезон.
Примечательно, что на ролике не показывается новый логотип клуба, который был также анонсирован ранее.
В связи с трудностями при проведении ремонта "Арены Омск" домашним стадионом "Авангарда" в сезоне-2018/19 станет "Арена Балашиха". Команда анонсировала изменение логотипа в связи с этим событием.
Совсем скоро... 😌 pic.twitter.com/oYwJ97ziVL– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 23 августа 2018 г.
Материалы других СМИ