"Авангард" анонсировал форму на новый сезон

Пресс-служба омского "Авангарда" презентовала видео-анонс формы команды на новый сезон.

Примечательно, что на ролике не показывается новый логотип клуба, который был также анонсирован ранее.

В связи с трудностями при проведении ремонта "Арены Омск" домашним стадионом "Авангарда" в сезоне-2018/19 станет "Арена Балашиха". Команда анонсировала изменение логотипа в связи с этим событием.