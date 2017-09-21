Атюшов не собирается завершать карьеру в 38 лет

Защитник "Амура" Виталий Атюшов заявил, что не знает, чем будет занимать после завершения карьеры. Поэтому 38-летний хоккеист планирует продолжать играть. Атюшов выступает за "Амур" с 2015 года, в этом сезоне он отдал две передачи в 9 матчах.

– Я чувствую в себе силы продолжать карьеру, поэтому пока ничего не представляю, – цитирует "Р-Спорт" Атюшова. – У меня нет ощущения, что это последний сезон в карьере. Не знаю насчет Ягра или Челиоса. Есть Атюшов, и у него есть силы играть. Пока они есть, буду выходить на лед. Когда закончатся, когда пойму, что надо заканчивать, тогда и закончу.

И вообще я не люблю переезжать из города в город, такой я человек. Когда все устраивает, не вижу смысла искать добра от добра, собирать сумки каждый день. Год нужен на то, чтобы притереться к команде. И только потом чувствуешь себя дома. Так что, я-то готов, но дело за руководством.