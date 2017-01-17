23:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Атюшов дисквалифицирован на один матч

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ смягчил наказание защитника "Амура" Яна Коларжа в матче с "Йокеритом". Большой штраф был переквалифицирован в малый.

Наказание его одноклубнику Виталию Атюшову - большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф - осталось без изменений. Атюшов дисквалифицирован на один матч и был оштрафован.

Нападающий "Куньлуня" Йонас Энлунд за нарушение в игре с рижским "Динамо" также получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф. Его лига оставила без изменений и подвергла игрока денежному штрафу. 

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/17/336297.html

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