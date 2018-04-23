Атте Охтамаа: "Я очень хочу остаться в Казани. Счастлив здесь"

Защитник "Ак Барса" Атте Охтамаа рассказал, что провел в Казани два прекрасных сезона и хочет играть за команду и дальше. Действующий контракт финна истекает 30 апреля 2018 года.

– Ощущения от победы в Кубке Гагарина? Невероятные. Я провел два чудесных сезона в Казани. Я счастлив! У меня самые фантастические эмоции после победы. Спасибо нашим болельщикам. Я знаю, что "Ак Барс" тепло относится к финским хоккеистам. И хочу сказать, что финны тоже очень любят играть в Казани, – приводит официальный сайт клуба слова финна. – Будущий сезон? Я очень хочу остаться. Я очень счастлив здесь.

Охтамаа играет за "Ак Барс" с 2016 года. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина финн сыграл 19 матчей и набрал 6 (1+5) очков. По итогам финальной серии с ЦСКА (4:1) Охтамаа был признан лучшим защитником.