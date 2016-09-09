Атте Охтамаа: "Удачное начало матча с московским "Динамо" придало уверенности "Ак Барсу"

Защитник "Ак Барса" Атте Охтамаа после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (3:1) подчеркнул, что ранний гол в ворота соперника добавил его команде уверенности. Нападающий казанцев Иржи Секач вывел хозяев вперед уже через 65 секунд после начала встречи.

– Очень здорово, что мы выиграли на своей площадке после нескольких неудачных матчей, – приводит "Р-Спорт" слова Охтамаа. – Это было самое главное сегодня. Было важно набрать три очка. Иржи Секач забил невероятный гол на первых минутах, и это очень помогло нам. Мы очень хорошо начали матч, и это добавило нам уверенности. Важно то, что сегодня мы не пропустили в меньшинстве. Это был ключевой фактор нашей победы. Мы заблокировали много бросков, и это показало, насколько сильно мы хотели победить "Динамо".