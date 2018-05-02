Атте Охтамаа сменил "Ак Барс" на "Кярпят"

Защитник "Ак Барса" Атте Охтамаа перешел в "Кярпят", информирует официальный сайт финского клуба. 30-летний игрок уже выступал там на протяжении семи сезонов (2007-2014). В прошедшем сезоне финский защитник набрал 6 (3+3) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В 19 матчах плей-офф на его счету 6 (1+5) очков.