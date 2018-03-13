Атте Охтамаа: "Магнитка" или "Авангард"? Мне все равно, с кем играть"

Защитник "Ак Барса" Атте Охтамаа в интервью официальному сайту клуба отметил, что ему все равно, с кем играть в следующем раунде плей-офф. Напомним, что в 1/8 казанцы обыграли "Амур" со счетом 4-1 в серии.

– После перелета в Хабаровск успели восстановиться?

– Я чувствую себя хорошо. У нас была пара выходных после матча с "Амуром", и они помогли нам восстановиться.

– С кем хотели бы сыграть в следующем раунде – с "Металлургом" или "Авангардом"?

– Мне все равно с кем играть. Знаю, что мы начинаем дома, а повлиять на выбор соперника не можем. Лучше думать не об этом, а своей игре – важно играть стабильно.

– В матчах с "Амуром" у вас были стычки с Алексом Пикаром. Прокомментируйте их.

– Это плей-офф. Здесь так играют каждый день.