Атте Охтамаа: "Лямкин может стать защитником топ-уровня в НХЛ"

Бывший защитник "Ак Барса" Атте Охтамаа заявил, что Никита Лямкин, играющий в казанском клубе на той же позиции, может стать хоккеистом топ-уровня в КХЛ и НХЛ. По словам финского игрока, молодому защитнику нужно больше опыта и усиленно работать для этого.

– Думаю, Никиту Лямкина ждет отличное будущее, он может стать защитником топ-уровня в КХЛ и даже НХЛ, если захочет и будет много работать, – цитирует "Бизнес Online" Охтамаа. – Я видел его еще летом на предсезонке, и уже тогда он был заметным, в сезоне он сразу же начал хорошо играть, а в плей-офф стал одним из лучших защитников команды. Мне очень понравилось выходить с ним в паре – помогало, что он много говорит на льду, что хорошо двигается и может вести шайбу. Никита и к атакам подключался, и в обороне играл смело, у него есть все необходимые для хорошего защитника качества. С опытом он станет лучше, я уверен.

В минувшем сезоне 30-летний Охтамаа провел 47 игр в "регулярке" КХЛ и набрал 6 (3+3) очков. В плей-офф он провел 19 метчей с результатом в 6 (1+5) очков.