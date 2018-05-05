Атте Охтамаа: "Хочу быть рядом с семьей. Да и в спортивном плане "Кярпят" меня устраивает"

Бывший защитник "Ак Барса" Атте Охтамаа, который перешел в финский "Карпят" 2 мая, заявил, что решение о смене клуба связано с рождением дочери. По словам хоккеиста, он начал думать о переезде в родную страну сразу по окончании сезона КХЛ.

– Для меня это решение было и простым, и сложным одновременно, – цитирует "Бизнес Online" Охтамау. – Летом у нас с женой родится второй ребенок, и я хочу как можно больше времени проводить с семьей. Если бы я остался в КХЛ, мне бы пришлось уезжать на сборы практически сразу после рождения дочери, это весомый повод к тому, чтобы остаться в Финляндии. К тому же, сама возможность играть в родном клубе много для меня значит, "Кярпят" только что стал чемпионом, поэтому в спортивном плане переход тоже меня устраивает – есть новый вызов.

Мне предложили договор на пять лет, такое не каждый день случается. Всего пара игроков в Финляндии имеют подобные условия. В контракте прописано, что через год я смогу уехать куда-нибудь за границу и два года в течение этих пяти лет провести в другом клубе вне Финляндии. Можно с перерывами, можно подряд.

Решение принял всего пару дней назад. А начал думать после сезона. Но мне хотелось принять решение быстро, потому что в последние годы получалось так, что я ждал предложений все лето и до последнего не знал, где буду играть. Я ведь и в "Ак Барс" переходил уже после начала сборов. Сейчас мне было важно быть уверенным в календаре и понимать, что делать перед сезоном, к чему и как готовиться летом.

Напомним, 30 летний Охтаама в составе "Ак Барса" выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2017/18, обыграв в финале ЦСКА со счетом 4-1 в серии.