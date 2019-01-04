Аслан Раисов: "Волновался, но все нормально прошло. Наша арена - лучшая"

Нападающий московского "Динамо" Аслан Раисов поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ в матче с "Автомобилистом" (2:0), первом матче бело-голубых на новой "ВТБ-Арене", вмещающей 11800 зрителей.

– Сильно ли КХЛ отличается по уровню от ВХЛ, где вы играли?

– Конечно, отличается. Банальные вещи скажу, но бросаются в глаза сильные вратари, и здесь очень быстро принимают решения. Скорости, думаю, одинаковые.

– Какие впечатления от первого матча в КХЛ?

– Да все отлично. Волновался, конечно. Даже мандраж был. Но в принципе нормально все прошло, после того, как забили, стал чувствовать себя увереннее. Нормально все.

– Новая арена "Динамо" действительно самое лучшее, что есть в России?

– Из того, что я видел - да.

– На первой тренировке игроки говорили, что лед переморожен. Какое сегодня было состояние льда?

– Да меня ж не было на первой тренировке, я не знаю. Сейчас лед был нормальным, но для меня, наверное, сегодня любой лед был бы нормальным.

– Как вас приняли в "Динамо"?

– Хорошо приняли, все ребята просто в работе были, несколько человек я знал. Рад был видеть. Со многими в Москве пересекался, где именно – говорить не буду. (Игорь Еронко)

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