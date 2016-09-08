Артурс Кулда: "Путешествовать лучше в начале сезона"

Защитник "Йокерита" Артурс Кулда после победы над "Салаватом Юлаевым" (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда не замыкалась на факторе выездных игр. На старте сезона финский клуб проводит шесть игр на выезде подряд.

– В этот раз я удачно вернулся в Уфу, мы сумели увезти победу, – подчеркнул Кулда. – Приятно было на лед выходить. Что будет в Магнитогорске? Будучи игроком "Салавата Юлаева", пришлось много матчей провести против "Металлурга". Интересно будет!

– Шесть матчей подряд на выезде сильно напрягают?

– Подготовка к сезону была стандартной. Никто на факторе выездных игр не замыкался. Да, дома, в Хельсинки не сидим, все больше ездим и летаем на самолете. Зато после дома дольше побудем. Опять другие команды будут говорить, что у нас преимущество своего льда. На самом деле, ничего страшного. Таков календарь.

– Говорили партнерам по команде про игру "Салавата"?

– С тех пор как играл в Уфе, здесь только Теему Хартикайнен и Денис Бодров остались. Так что мне много рассказывать не пришлось.

– Можно сказать, что идет перестройка команды: смена тренера, ротация состава и игроков в межсезонье?

– Да, много ребят поменяли клубы. Естественно, это в какой-то мере влияет на смену рисунка игры. Если мы побеждаем, значит находимся на правильном пути. (Вадим АМИНОВ)