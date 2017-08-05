16:07 5 августа | Хоккей — КХЛ

Артурс Кулда: "Куньлунь" будет играть в активный хоккей"


Защитник "Куньлуня" Артур Кулда отметил, что ему нравится работать с главным тренером клуба Майком Кинэном. Хоккеист подчеркнул, что под руководством канадского специалиста команда будет играть в активный и скоростной хоккей.

– Кинэн очень авторитетный и требовательный тренер, мне очень нравится с ним работать, цитирует "Р-Спорт" Кулду. – Всегда хорошие тренировки, приличные нагрузки, сезон будет интересным. Кинэн ставит нам тот хоккей, который приносит сейчас результат в НХЛ, на чемпионатах мира. Мы будем играть активно, не давать поднимать голову сопернику. В хоккее сейчас решает скорость.

Сегодня "Куньлунь" проиграл СКА в первом матче на турнире в Сочи. 

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http://rsport.ru/hockey/20170805/1123817688.html

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