Артис Аболс: "Задача "Лады" - сохранить место в восьмерке до следующего перерыва"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс отметил, что задача его команды на ближайшие 15 игр - не опуститься ниже восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции, которое тольяттинцы занимают сейчас. По его словам, хоккеистам необходимо поработать над игрой в обороне, чтобы показывать лучший результат в выездных матчах.

- Провели с командой собрание на тему гостевых матчей, смотрели видео, - приводит "Р-Спорт" слова Аболса. - Упор был сделан на то, чтобы сохранить все то, что есть у нас в нападении, и улучшить игру в обороне. Восемь очков в 11 играх на выезде – это никуда не годится. Задача на ближайшие 15 игр: уйти на следующую паузу как минимум на том же месте в таблице, где мы сейчас находимся.

Находиться в зоне плей-офф всегда важно. Если ты сразу отпадаешь, то трудно догонять. Сомневаешься в своих возможностях. Практически все это время мы были в восьмерке, но хочется там быть в конце регулярки в феврале. Не могу вспомнить, когда еще была такая плотность в таблице, особенно в Восточной конференции, практически все команды рядом.