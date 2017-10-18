Артис Аболс: "Я рад победе "Лады" над "Слованом", но счет не по игре"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (5:1) выразил радость в связи с тем, что в последних двух встречах его команда не проиграла ни одного периода. Специалист также добавил, что счет не по игре.

- Знали, что у "Слована", как и у "Витязя", с которым мы играли прошлый матч, последняя игра в поездке, - цитирует клубная пресс-служба Аболса. - Хотели активно начать, выиграть период. Хорошо, что удалось это сделать. Не понравились качели во втором периоде: при счете 2:0 так авантюрно играть мы не имеем права. Счет не по игре - "Слован" больше времени провел в атаке. Радует, что за две последние игры не проиграли ни одного периода. В третьей двадцатиминутке успокоили игру, несмотря на то, что пропустили. Рад этой победе.

- Вы даже после выигранной игры найдете, за что поругать хоккеистов?

- Мы поблагодарили ребят. В перерыве разговаривали, просили играть на команду. Как нужно играть, показал "Йокерит", который четко придерживался плана все 60 минут.