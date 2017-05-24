Артис Аболс: "Я не подсиживал Светлова"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс в интервью "СЭ" отметил, что не имеет никакого отношения к отставке Сергея Светлова в сезоне-2015/16. Россиянин был уволен из тольяттинского клуба после десяти игр, в которых команда одержала две победы.

– Кто-то говорит – подсидели вы в "Ладе" Светлова. Как реагировали? И почему это не так?

– Мы уже касались Кожевникова… Не хочу в прессе погружаться в эту тему. Прежде мы должны, наверное, с Сергеем сесть и обговорить. Но пока не встречались. Поэтому я говорю: это не так! Но у Светлова наверняка другое мнение.

– На предсезонных турнирах вы даже ходили разными дорогами. Кофе пили в сторонке.

– Я помню, вы об этом писали в Нижнем Новгороде. Думаете, правильно будет, если сейчас начну все рассказывать вам – не поговорив со Светловым?

– Вы кажетесь порядочным человеком. Можете сейчас сказать: "Я был абсолютно честен в той ситуации"?

– Это про объективность… Я не делал ничего такого, чтоб Светлова сместили, а команду передали мне. Смысл?! Шел сезон. Какие будут шансы, если начну что-то переделывать на ходу? Хотя Светлов наверняка иначе смотрит на всю эту ситуацию. (Юрий ГОЛЫШАК, Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Артиса Аболса