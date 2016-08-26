Артис Аболс: "Выиграли - радуйтесь"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Слованом" (5:2) заявил, что рад успеху своей команды. Он добавил, что впереди у его подопечных еще много работы.

– Буду краток, процитирую бывшего тренера "Ливерпуля" Жерара Улье, – приводит официальный сайт "Лады" слова Аболса. – В прошлом году в Праге он сказал: "Выиграли – радуйтесь, живите качественно". Много вещей сегодня было не так, но об этом мы поговорим завтра. Ребята сделали то, что должны были, – победили. Они молодцы, хорошая командная победа.