Артис Аболс: "Все обошлось, все живы"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс выразил уверенность в том, что инцидент в аэропорту в Риге не скажется на подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым". Сегодня самолет с тольяттинцами сошел со взлетно-посадочной полосы при взлете, но никто не пострадал. Также 44-летний специалист отметил, что ничего не знает о своем возможном назначении в уфимский клуб.

– Ничего в голове не мелькало, когда съехали с полосы, – сказал Аболс. – Это было на небольшой скорости. Мы только начали разгоняться. Вот если б на большой – могло гораздо хуже закончиться. Ничего страшного, вильнули вправо, съехали на газон.

"Да ладно", – примерно такие были мысли. Все обошлось, все живы и целы. Пострадал только самолет. Сейчас ждем другой борт. На нем и полетим. Так что к Уфе, надеюсь, будем в норме.

Мне рассказывали про то, что я якобы могу возглавить "Салават" (смеется), но это все, что я могу сказать на этот счет. Я не знаю, откуда появилась эта информация. Продление контракта с "Ладой" пока не обсуждается. Человек предполагает, а бог располагает. Время покажет. Это не от меня зависит. (Игорь ЕРОНКО)

Самолет "Лады" сошел со взлетно-посадочной полосы