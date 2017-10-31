Артис Аболс: "Видимо, я глупостей каких-то наговорил, раз через 10 секунд после начала "Лада" пропустила"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс остался недоволен защитными действиями команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (4:6). Специалист удивлен тому, каким образом тольяттинцы сумели сохранить интригу в этой встрече до последних минут.

– Удивительно, что при такой безобразной игре в обороне еще за пять минут до конца счет был равный 4:4, – начал Аболс, – Пропустили сегодня много, а забрасываем в этом сезоне туго. Сегодня забили четыре – это нормально. Но игра в обороне… Видимо, я на собрании глупостей каких-то наговорил, раз через 10 секунд после начала игры мы пропустили.

– Что скажете про характер ваших игроков, ведь они четырежды сравнивали счет?

– ﻿Всегда можно лучше и больше. Да, этого не отнимешь – сравнивали. Но характер просто должен быть, если ты играешь в хоккей. Его не натренируешь. (Алексей МАКСИМОВ)