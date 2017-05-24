Артис Аболс: "В Тольятти "Жигули" выдали. Спорю с приятелями на Porsche, что лучше"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс в интервью "СЭ" отметил, что в Тольятти пользуется автомобилем отечественного производства. По словам латвийца, он даже спорит с приятелями, которые ездят на Porsche, какая из машин лучше.

– Вам в Тольятти клуб, кажется, тоже "Жигули" выдал?

– Была "Калина-Спорт", сейчас "Лада-Веста". Нормальная машина. Я вырос на "Жигулях" – чем меня удивишь? Литые диск, обогрев сидений, кондиционер, электрический стеклоподъемник… Все есть! Даже камера заднего вида и круиз-контроль. Все спорю с приятелями, которые на Porsche ездят, что лучше.

– Ничего пока не отвалилось от "Весты"?

– Абсолютно ничего. Прекрасно ездит.

– Есть, где разогнаться?

– Бывает свободное время, думаю – съезжу-ка в Самару. Дорога отличная, но не разгонишься. В шести местах камеры висят. Еду как все. Превышаю, но культурно. (Юрий ГОЛЫШАК, Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Артиса Аболса