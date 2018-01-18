Артис Аболс: "В матче с "Сибирью" судейство было, мягко говоря, странным"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от "Сибири" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что у него есть вопросы к работе арбитров в этой встрече.

– Игра была вязкая, и когда к третьему периоду подходишь при счете 0:0, понятно, что это матч до гола, – цитиурет сайт "Лады" Аболса. – В концовке, гости использовали свой шанс. Своих игроков упрекнуть могу только в том, что мы слишком много поводов давали судьям, чтобы нас удаляли. В то же время судейство было, мягко говоря, странным. Если за одно и тоже одних удаляют, других – нет, выиграть сложно. Взять эпизод в концовке с удалением Стрельцова – против него точно также сыграли… В остальном ребята молодцы – старались, бились, но, к сожалению, проиграли.

– Момент с отмененным голом. Как вы его видели?

– Была борьба между Зерновым и Алексеевым, Салак почувствовал контакт, упал – там было ясно, что гол уже был. Ответ судьи: я на 1000 процентов уверен, что это удаление.

– Не было желания взять челлендж на этот момент?

– Арбитр сказал: "Я ничего не могу смотреть, я уверен на 1000 процентов".

– Вопрос обоим тренерам. Как вы относитесь к тому, что сделал Салак? Должен ли игрок себя так вести, выпрашивать что-то?

– Это – на усмотрение судьи. Как он себя поставит. Если он разрешает, чтобы с ним мог каждый разговаривать, это его поведение. Или он скажет, что разговаривает только с капитанами и ассистентами.