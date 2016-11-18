Артис Аболс: "В матче с "Нефтехимиком" все решила игра в неравных составах"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Нефтехимика" (2:5) отметил, что результат встречи предопределила игра в неравных составах. По словам специалиста, команда продолжает испытывать серьезные проблемы при игре в обороне.

– Все решила игра в неравных составах, – приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Аболса. – Из четырех удалений мы пропустили в трех и при этом в стольких же ситуациях, имея численное преимущество, ничего не создали. Остальное уже было просто делом техники.

– За три игры у вашей команды 15 пропущенных шайб, что с защитой?

– Не получается останавливать атаку противника. Да, мы знаем об этой проблеме, беседуем с игроками. Мягко говоря, многовато пропускаем.

– Обычно при таком счете меняют вратаря.

– Обычно? Ну, это в других командах, я решил не менять. Смысла в этом не было, так играла команда.