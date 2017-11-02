Артис Аболс: "В матче с "Магниткой" все решили неравные составы"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (3:1) отметил, что исход встречи предопределила игра в неравных составах. Также он поблагодарил 20-летнего голкипера Антона Красоткина, который впервые выиграл в лиге.

– Рад победе. Вроде неплохо играли на этом выезде, но умудрялись проигрывать, особенно в Екатеринбурге, - приводит пресс-служба "Магнитки" слова Аболса. - Хотя в обороне не очень хорошо играли. Сегодня неравные составы решили. Знаем, что "Магнитка" хороша в большинстве, как всегда. Да, пропустили втроем. Но и сами забили практически два гола в большинстве. Хотя официально один, но во втором моменте там уже кончилось время удаленного и мы забили гол. Антон Красоткин молодец – наконец выиграл, сделал несколько решающих спасений.