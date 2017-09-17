Артис Аболс: "У "Лады" нехватка нападающих. В лазарете их уже пятеро"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на большое количество травмированных игроков. Специалист заявил, что команде не хватает нападающих.

– Первый период отыграли ровно, равная борьба, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Аболса. – Второй период проиграли со счетом 1:2. В эпизоде с первой пропущенной шайбой была явная недоработка, когда забивал Кадейкин. Во втором эпизоде несчастный случай – попали в своего же, кто должен был бежать назад, он не смог догнать и мы получили гол. В третьем периоде здорово играли, был в большинстве хороший момент – вратарь выручил "Локо". Конечно, Антон сегодня молодец – здорово сыграл.

– Кирилл Капустин выходил в разных сочетаниях. Сумели ли вы найти ему применение в своей команде?

– Да, мы можем найти, где ему играть. В последнее время он играл с краю, ему удобнее играть с краю, но у нас проблемы с центральными нападающими. Одно время он играл в центре, потом с краю, сейчас Новотны получил повреждение, он опять в центре действовал.

– Есть ли резервы для усиления нападения?

– За счет тактики – вряд ли. У нас нехватка нападающих. Если сегодня травмировался Новотны, то их в лазарете стало уже пятеро.