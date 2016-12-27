Артис Аболс: "У "Лады" не получилось целостной игры"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после победы над "Салаватом Юлаевым" (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что ошибки в третьем периоде привели к нервной концовке игры. Уфимцы занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Лада" идет на 12-й строчке.

– Игра была странной и веселой, – цитирует сайт "Салавата Юлаева" Аболса. – Болельщики увидели десять шайб, но если можно было спокойно наблюдать за игрой в первом периоде, то настолько же это было неспокойно в конце третьего. Да, мы сегодня удачно забивали, особенно второй гол, ведь слету не каждый раз попадаешь по шайбе. Ошиблись в большинстве, дали забить Григоренко, но потом опять же в меньшинстве сами забили.

Солидно отыграли второй период, но в третьем показали себе, что концентрация и игра на результат – это умение, и надо играть предельно просто. Мы же начали с потерь, которые превращались в голы в наши ворота. А концовка получилась совсем нервной. Хорошо, что выиграли и довели дело до трех очков, хотя целостной игры не получилось.