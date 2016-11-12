Артис Аболс: "Судьи проморгали момент, когда "Магнитка" нарушила численный состав"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (3:5) отметил, что ключевым моментов встречи стал эпизод, в котором соперник нарушил численный состав. По его словам, если бы судьи это заметили, то итоговый счет мог быть другим.

– Вроде неплохо играли. Но если этим довольствоваться, то грош нам цена, - приводит пресс-служба "Металлурга" слова Аболса. - Я игрокам сказал, что если нормально играешь, но проигрываешь, то нельзя быть довольным. Важным стал момент, когда при счете 1:0 в нашу пользу мы играли в большинстве, а "Магнитка" нарушила численный состав. Судьи это проморгали. Останься 5 на 3, забей... Кто знает, как бы оно стало.

"Магнитка" показала в третьем периоде, как она играет по счету. Все грамотно, без потерь в средней зоне. Мы же сделали ошибки, особенно во втором периоде. Получили удаление и гол. И так же четвертый гол из-за этого получили. Хозяева играли на удержание, дисциплинированно, грамотно. На контратаке пятый забили. Да, глубина состава у нас не такая большая. Есть и травмированные, и больные. Но это значит, что надо более дисциплинировано играть.