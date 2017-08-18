Артис Аболс: "Соин – молодец, помогает нам"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча с "Салаватом Юлаевым" (2:1) на предсезонном турнире Кубок Республики Башкортостан отметил самоотдачу подопечных. По словам наставника, Сергей Соин – молодец.

- Нам удалось обыграть "Салават" за счет организации, самоотдачи ребят и хорошей игры Лазушина, – цитирует Аболса официальный сайт КХЛ. – Филатов не играл сегодня из-за стечения обстоятельств, а Соин – молодец, помогает нам. Команда функционально готова к сезону. Наша задача – выигрывать каждый матч.